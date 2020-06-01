Бізнесу видали 43 мільйони у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%”

За минулий тиждень українські банки в межах програми “Доступні кредити 5-7-9%” видали 62 кредити на 43 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"У рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%” українські банки надали за минулий тиждень ще 62 кредити сумарно на 43 млн грн. Всього з лютого, незважаючи на пандемію, в український бізнес інвестовано 339 млн грн в межах цієї програми - всього банки видали підприємцям 546 позик",- йдеться в повідомленні.

Минулого тижня також відбулись 2 знакові події для розвитку програми “Доступні кредити 5-7-9%”: видано кредит для розвитку стартапу та видано перший кредит під гарантію Фонду розвитку підприємництва. Обидві позики підприємці оформили в Укргазбанку.

Cкористатися підтримкою програми «Доступні кредити 5-7-9%» вже можуть клієнти Укргазбанку, Ощадбанку, Приватбанку, Укрексімбанку, Банку Львів, Банку ПУМБ, Банку Альянс, Райффайзен Аваль, ТАС Комбанку, Банку «Восток», Кредо Банку і Глобус Банку.

Як відомо, урядом було підвищено ліміт доступного кредиту під 5-7-9% з 1,5 млн грн до 3 млн грн, а також було розширено інвестиційні цілі, на які підприємець може отримати позику в межах програми. Програму також було доповнено антикризовим пакетом для підтримки мікро- та малого бізнесу на час дії карантинних заходів, уведених урядом для подолання в Україні пандемії Covid-19.