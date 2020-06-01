Вперше за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" позику отримав стартап

В межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" вперше було видано позику стартапу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Першим в Україні стартапом, який отримав «Доступний кредит 5-7-9%» на свій бізнес, став підприємець із Хмельницького. Чоловік створив унікальне еко-підприємство з виробництва розпалювача вогню з волокон деревної вовни", - йдеться в повідомленні.

Укргазбанк видав йому 1,3 млн грн під 7% річних. Кошти будуть витрачені на закупівлю обладнання для виробництва.

Спочатку над проєктом працюватимуть два фахівця, а в подальшому підприємство забезпечить 8 робочих місць. Це за умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%» дозволить підприємству знизити вартість кредиту до 5% річних. Фонд розвитку підприємництва надав гарантію, яка покриє 80% суми кредиту.

Як повідомлялося, скористатися програмою «Доступні кредити 5-7-9%» можуть клієнти Укргазбанку, Ощадбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, ПУМБу, ТАС Комбанку, банків Львів», Альянс, Райффайзен Аваль, «Восток» і Кредо Банку та Глобус Банку.