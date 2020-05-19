Кредобанк приєднався до програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Кредобанк приєднався до урядової програми підтримки підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Кредобанк розпочинає роботу в державній програмі підтримки мікро- та малих підприємств «Доступні кредити 5-7-9%», за якою малий бізнес може отримати кредити під 5%, 7% , 9% річних або ж рефінансувати раніше виданий кредит із повною компенсацією відсотків. Відповідна угода з Фондом розвитку підприємництва була підписана 18 травня", - йдеться в повідомленні.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» дає можливість новоствореним та діючим малим та мікропідприємствам отримати інвестиційний кредит та кредит на поповнення обігових коштів для реалізації інвестиційного проєкту під реальну ставку 5% річних – при річному доході до 50 мільйонів гривень та умові найму не менше 2-ох нових працівників протягом кварталу, 7% річних – при доході до 50 мільйонів гривень без умови найму нових працівників та 9% річних – при доході від 50 до 100 мільйонів гривень з додатковим зниженням ставки 0,5% річних за кожне створене в період кредитування робоче місце, але не нижче 5% річних.

Компенсації за відсотками надаватиме Фонд розвитку підприємництва.

Максимальний термін кредиту – 5 років для інвестицій та 2 роки на поповнення обігових коштів, гранична сума – 3 мільйони гривень.

Кредобанк також надаватиме кредити за антикризовим пакетом програми «5-7-9%», який діє на час карантину та протягом 90 днів з їх відміни. За цим пакетом малі підприємства можуть отримати 5-річні кредити на інвестиційні проєкти з виробництва ліків, медичних виробів та обладнання і 2-річні кредити на поповнення обігових коштів для покриття витрат на оплату праці, орендні та комунальні платежі на суму до 3 мільйонів гривень з компенсацією відсотків до рівня 3% річних.

Антикризова програма також дає можливість рефінансувати існуючий кредит із компенсацією від держави повної суми відсотків (до рівня 0% річних для позичальника) до 31 березня 2021 року. Така опція доступна для підприємств з доходом не більше 10 мільйонів євро, що зберегли не менше 60% фонду оплати праці та не менш як 80% чисельності працівників порівняно з 1 березня 2020 року. Сума рефінансованого кредиту не обмежується, але максимальна сума одержаної позичальником державної підтримки за останні 3 роки не може перевищувати еквівалент 200 тисяч євро (з врахуванням компенсації за даною програмою).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%".