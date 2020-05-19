Стало відомо, де доступні кредити 5-7-9% найбільш популярні

Найбільш дієвою Програма «Доступні кредити 5-7-9%» виявилась у Кіровоградській (9%) та Вінницькій областях (9%)

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"У регіональному розрізі найбільш дієвою Програма «Доступні кредити 5-7-9%» виявилась у Кіровоградській (9%) та Вінницькій областях (9%). На другому місті – Полтавська область (7%). Лише трохи відстали від лідерів підприємці Черкащини (6%) та Хмельниччини (6%)", - йдеться в повідомленні.

Найбільш підготовленими до державної програми підтримки мікро- та малого бізнесу виявились аграрії. Також серед активних позичальників є представники зі сфери торгівлі та виробництва. На третьому місці – промисловці.

"462 кредити на загальну суму 283,5 млн грн та 9 банків-партнерів! Такими є результати реалізації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» станом на 15 травня 2020 року", - зазначили у Мінфіні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%".