За програмою доступних кредитів малому бізнесу видали 276 мільйонів

У межах програми державного кредитування “5-7-9%” малому бізнесу було видано кредитів на майже 276 млн грн.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дмитро Романович.

"З моменту старту програми загальна сума виданих кредитів складає 276 млн грн, це близько 450 кредитів", - сказав Романович.

За словами заступника міністра, за час карантину, темпи подачі заявок і видачі – знизились.

"Заявок з боку підприємств стало менше, бо вони, особливо на початку карантину, перебували у невизначеності, тому самі не дуже охоче звертались до банків за позиками. Те ж саме можна сказати й про банки, адже й вони теж опинились у ситуації, коли важко було прогнозувати економічні наслідки, як на поточний момент, так і того, що буде через два-три місяці – а саме, який бізнес постраждає більше, а який менше. Тож у цьому контексті їх вимоги стали більш жорсткі", - зауважив Романович.

Він зазначив, що у Раді зареєстровано ініціативу про створення державних гарантій на портфельній основі, адже банкам треба більше комфорту, щоб видавати кредити підприємцям, що не мають заставного майна.

"Ми хочемо запровадити державну портфельну гарантію, і тому сподіваємось, що найближчим часом депутати підтримають цю ініціативу, а це у свою чергу активізує, як підприємців так і банки", - додав заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%".