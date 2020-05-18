Уряд готовий допомогти бізнесу гасити процентні ставки по кредитах

Уряд готовий субсидіювати відсоткові ставки по кредитах для малого бізнесу, а також забезпечувати доступ до портфельних гарантій для банків для пріоритетних секторів економіки – відповідний законопроєкт є у Верховній Раді.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Міністерства.

«Ми працюємо над програмами, які хочемо запустити, аби дати доступні кредити для підприємців. Перше, це субсидування відсоткової ставки. На жаль, поки що відсоткова ставка НБУ і ризикові політики банків не дозволяють кредитувати під нормальну адекватну ставку. Немає й доступу до довгого кредитного ресурсу. Також, другий напрямок – це доступ до портфельних гарантій для банків. Це питання зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Це потрібно для того, аби кредитувати пріоритетні сектори економіки, підсилювати певні галузі, які страждають від тієї чи іншої кризи», - заявив Петрашко.

За його словами, наразі можна скористатися програмою «5-7-9».

«Якщо ваш бізнес має оборот до 10 млн євро і ви маєте кредит в банку, держава компенсує вам погашення процентів протягом одного року. Тобто, ваші проценти будь 0%. У бюджеті під цей напрямок виділено 4 млрд гривень. З нашої точки зору, цього буде достатньо, але якщо буде потрібно більше, ми будемо вносити зміни до бюджету», - прокоментував Петрашко.

Він наголосив, що без кредитування зростання економіки не буде. Для того, щоб економіка почала рости на 7-8% в рік, треба щоб банківська система щорічно видавала близько 400 млрд грн кредитів.

«Окрім того, щоб якомога швидше вийти з кризи, ми маємо думати над тим, як закласти підвалини для «українського економічного дива» у наступні роки. Ми повинні зростати темпами 7-8%. Що для цього потрібно? Перш за все, щоб у банків з’явилася мотивація кредитувати. По-друге, точкова допомога від держави, як-от додаткові держгарантії для секторів, які або постраждали чи-то від карантину, чи-то, наприклад, від засухи, або потребують інноваційного розвитку», - додав міністр.

За словами урядовця, так само державі треба частково брати ризики у довгострокових інфраструктурних проєктах, які можуть бути цікавими та зрозумілими для кредиторів.

«Нормальне інвестиційне фінансування – це 2-3% річних, в ідеалі – близько до нуля для наукоємних і експортоорієнтованих підприємств. Якщо ти хочеш залучити іноземні інвестиції, треба не лише створити хороші юридичні умови, а й продемонструвати, що тут є дешеві гроші, за умови, що інвестор вкладе у проєкт своїх 30-40 відсотків», - повідомив Петрашко.