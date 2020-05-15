До програми «Доступні кредити 5-7-9%» долучилися ще два банки – Райффайзен Банк Аваль та ТАСКомбанк.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Скористатися Державною програмою підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%» віднині можуть клієнти Райффайзен Банк Аваль та ТАСКомбанк. Відповідні договори про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва були підписані вчора – 14 травня", - йдеться в повідомленні.

Тож тепер участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» беруть вже 9 банків. Чотири державних – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Та п'ять комерційних – вищезгадані Райффазен Банк Аваль та ТАСКомбанк, а також Альянс банк, Банк Львів та ПУМБ.

Як відомо, державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

ФРП є правонаступником усіх прав та зобов’язань Німецько-Українського фонду. Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства здійснює підтримку програми «Доступні кредити 5-7-9%» в частині освітніх програм для підприємців, які хочуть стати учасниками програми.