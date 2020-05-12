Гривневі кредити бізнесу у першому кварталі зросли на 3,6% - Нацбанк

Чисті гривневі кредити бізнесу у І кварталі 2020 року зросли на 3,6% через сезонність та бажання бізнесу зменшити зобов’язання за валютними кредитами на тлі девальваційних очікувань.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У І кварталі чисті гривневі кредити бізнесу, тобто портфель без урахування резервів, зросли на 3,6%. Зокрема в березні – майже на 9%. Зростання гривневих кредитів відбулося через сезонність та бажання бізнесу зменшити зобов’язання за валютними кредитами на тлі девальваційних очікувань. Загалом валютні кредити скоротилися за квартал майже на 7%, частково через конвертацію у гривневі", - йдеться в повідомленні.

Зниження в І кварталі облікової ставки стимулювало і здешевлення гривневих кредитів для бізнесу до 13,9% річних.

Чисті гривневі кредити населенню зросли в січні-березні на 3,2%. У річному вимірі зростання становило 26,6%. Темпи зростання кредитів населенню в І кварталі уповільнилися через зниження попиту з боку позичальників і зростання ризиків для кредиторів на тлі карантинних заходів, а ставки зберігалися на рівні близько 34% річних.

Частка непрацюючих кредитів зросла на 0,6% до 48,9%. Вперше від початку 2017 року зростала частка непрацюючих кредитів у позиках, виданих населенню, але переважно через ефект девальвації.

Читайте також: Підприємці зможуть брати кредити ЄБРР в гривні

У І кварталі в структурі власних активів банки суттєво наростили кошти на коррахунках в інших банках у іноземній валюті – на третину в доларовому еквіваленті. Вони є найбільшою складовою високоякісних ліквідних активів банків у іноземній валюті і забезпечили виконання банками нормативу за коефіцієнтом покриття ліквідності (LCR).

Крім того, у січні-березні банки нарощували вкладення в ОВДП і скоротили вкладення у депозитні сертифікати.