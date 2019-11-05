Велика приватизація, Doing Business і ринок землі: Зеленський дав доручення Кабміну

Президент Володимир Зеленський поставив завдання до кінця цього року розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації та запровадження ринку землі.

Про це він заявив під час зустрічі з урядом та керівництвом Верховної Ради України, що відбулася в Офісі Президента, повідомили у пресслужбі глави держави.

"Я звертатимусь до міністрів з проханням забезпечити виконання таких завдань. Тимофію Милованову – міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – розробити план заходів щодо зростання позицій України в рейтингу Doing Business до 31 грудня 2019 року", – сказав Зеленський.

Також Мінекономіки має розпочати підготовку до масштабної приватизації, зокрема до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств.

Крім того, міністерство повинне до кінця 2019 року здійснити продаж на електронних аукціонах понад 40 єдиних майнових комплексів об’єктів малої приватизації та пакетів акцій.

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"Також визначити топ-5 пріоритетних об’єктів для підготовки до великої приватизації", – зауважив Зеленський.

Як наголосив глава держави, Мінекономіки має до 31 грудня підготуватися до запровадження ринку землі.

"Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм право здійснення державної реєстрації цієї землі. Оприлюднювати 100% рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту та нормативно закріпити ведення документації з землеустрою виключно в електронній формі", - підкреслив Президент.

Зеленський також зазначив, що Мінекономіки повинне до кінця року розробити нову урядову програму створення робочих місць, а також забезпечити запровадження найкращих світових практик корпоративного управління у топ-10 державних компаніях.

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Міністру фінансів Оксані Маркаровій Президент поставив завдання до 31 грудня 2019 року створити сприятливі умови для підприємців шляхом підготовки законопроєкту, спрямованого на запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення встановленого порядку подання до органів контролю звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Також до березня наступного року Міністерство фінансів повинне спростити проходження митних процедур шляхом запровадження в Україні програми авторизованого економічного оператора.

Зеленський наголосив, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель має завершити процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз" до 31 грудня 2019 року.

Також Мінекоенерго до кінця року повинне спростити процедури приєднання до електричних і газових мереж, якими володіють суб'єкти природних монополій.

До 30 квітня 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля має реформувати вугільну галузь.

Крім того, згідно із завданням Президента, до кінця наступного року Мінекоенерго має підготувати нормативно-правову базу для початку процесу інвентаризації лісових ресурсів України.

Міністру інфраструктури Владиславу Криклію Президент поставив завдання до кінця року забезпечити видачу дозволів на міжнародні перевезення вантажів та рух негабаритних транспортних засобів виключно в електронній формі, а також налагодити ефективний габаритно-ваговий контроль на автодорогах.

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Також Криклій повинен до 30 червня 2020 року затвердити перелік об’єктів концесії на 2020-2023 роки та почати підготовку до конкурсів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 жовтня ухвалила закон №1054-1, який скасовує перелік заборонених до приватизації державних підприємств.

Також на даний час у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Влада планує скасувати мораторій на продаж землі та запустити ринок землі восени 2020 року.

Фото: president.gov.ua