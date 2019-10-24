Україна піднялася на сім пунктів у рейтингу Doing Business

Україна одразу на сім пунктів покращила свою позицію в рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020, який щороку оприлюднює Світовий банк, посівши 64-ту сходинку зі 190 країн.

Про це інформує Урядовий портал.

“Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій - це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та “зелене світло” для іноземних інвесторів. Однак це лише початок і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції”, - цитує портал Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як зазначається, Україна покращила показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

Найбільший прогрес наша країна продемонструвала за компонентою “Захист міноритарних акціонерів” (+27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів), а також за компонентою “Отримання дозволу на будівництво” (+10 пунктів).

Крім того, на підвищення позиції в рейтингу вплинули позитивні зміни за такими компонентами: “Підключення до електромереж”, “Міжнародна торгівля", “Реєстрація майна”, “Доступ до кредитів”.