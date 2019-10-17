В Україні з’явився перший професійний рейтинг корпоративної стійкості компаній

В Україні стартував Sustainable Ukraine – перший професійний рейтинг корпоративної стійкості українських компаній на основі провідних міжнародних практик з фокусом на їх інвестиційній привабливості.

Як зазначають організатори, рейтинг Sustainable Ukraine надає єдину систему ESG-координат для оцінки та порівняння якості корпоративного управління у компаніях, а також їх здатності здійснювати позитивний вплив на суспільство, керувати нефінансовими ризиками та можливостями, а також забезпечувати свій сталий розвиток. Крім того, аналіз результатів рейтингу дозволить спрогнозувати вектор сталого розвитку всього українського бізнес-середовища та країни в цілому.

У рейтингу будуть представлені компанії, що входять до числа 250 найбільших платників податків України. Вони оцінюватимуться за 4 сферами: фінансово-економічною, екологічною, соціальною та сферою корпоративного управління.

«На основі провідних міжнародних методик ми сформували перелік ключових сфер для аналізу, які дозволяють комплексно оцінити якість корпоративного управління у компаніях, їх здатність керувати своїми нефінансовими ризиками та можливостями, здійснювати вплив на соціальне середовище та довкілля. Іншими словами, сфери, що виходять за межі традиційної фінансово-економічної оцінки. У свою чергу, це дозволить зробити комплексні висновки щодо характеристик компанії, які сьогодні мають широкий попит у міжнародної інвестиційної спільноти», – наголосив засновник компанії Premier Business Consulting & Communications, ініціатор проєкту Sustainable Ukraine Ростислав Курінько.

За його словами, рейтинг має створити передумови для сталого розвитку України, росту конкурентоздатності та привабливості соціально відповідальної ділової поведінки і, своєю чергою, побудови суспільства якісно нового зразка.

«Наша мета – створити ефективний і дієвий інструмент щорічної оцінки сталого розвитку українських компаній на основі провідних міжнародних практик. Рейтинг повинен стимулювати позитивні зміни у бізнес-середовищі, через нього – по всій країні, а також надати можливості та нові ринкові інструменти заохочення відповідальної ділової практики, котрі допоможуть компаніям обрати шлях сталого розвитку», – додав Ростислав Курінько.

*Premier Business Consulting & Communications – спеціалізована українська компанія, що надає ефективні рішення у сфері сталого розвитку та взаємодії з інвестиційною спільнотою за допомогою інструментів сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності. Компанія має великий досвід реалізації комплексних проєктів як в Україні, так і за кордоном.

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