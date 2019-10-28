Підготовка приватизації Укрспирту почнеться до кінця року

Підготовка ДП "Укрспирт"до приватизації почнеться до кінця року паралельно з ухваленням і набранням чинності закону про демонополізацію виробництва спирту.

Про це на пресконференції розповіла заступник керівника офісу Президента України Юлія Ковалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня президент вніс до ВР законопроєкт, який демонополізує виробництво спирту в Україні. Ми очікуємо, що до кінця року він буде ухвалений і набуде чинності до 1 січня 2020 року. У пакеті з цим буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту". Що це означає? На сьогодні виробництво спирту здійснюється ДП "Укрспирт", а в іншому законі вказано, що усі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки ДП. Власне за умови нелібералізованого виробництва спирту продати Укрспирт можна за ціною металолому. Якщо (на приватизованому Укрсприрті, - ред.) не можна буде виробляти спирт, Укрспирт буде коштувати в рази дешевше", - відзначила Ковалів.

За її словами, приватизація Укрспирту принесе державі не менше 5 млрд грн і вона можлива лише на демонополізованому ринку.

"Ми можемо оцінити збитки від сірого і чорного обігу спирту. Ця цифра становить не мешне 4 млрд грн. Тому статус-кво і неефективне управління спиртовою галуззю, яке ми бачили десятками років, породило те, що у нас на сьогодні понад 50% виробництва спирту перебуває у тіні", - додала Ковалів.

Вона наголосила, що зміни до проєкту держбюджету будуть вноситися після ухвалення тих чи інших законопроєктів - у тому числі, про демонополізацію спиртової галузі.

"Що стосується призначень, це прерогатива Кабінету міністрів. На усі посади, де призначаються т.в.о., автоматично будуть оголошені конкурси", - прокоментувала Ковалів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 23 жовтня звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, який нещодавно став радником міністра економіки з питань спиртової галузі.

Держпідприємство "Укрспирт" – великий виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні, до цього часу знаходилося в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства. Загальна виробнича потужність Укрспирту – понад 36 млн дал. на рік.