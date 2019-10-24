Уряд звільнив керівників Укрспирту та Держспоживслужби

Кабінет міністрів на засіданні 23 жовтня звільнив голову Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу, виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка, та відсторонив від роботи голову правління ПАТ “Аграрний фонд України” Андрія Радченка.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За своїм бажанням пішов Володимир Лапа. Я Володимира дуже поважаю і навіть пропонував у свій час стати заступником по одному з напрямків”, - написав Милованов.

Він додав, що також звільнено з посади першого заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Жука. Тимчасово виконуючою обов’язки голови Держпродспоживслужби призначено Ольгу Шевченко, яка до цього була заступником голови служби та три роки очолювала Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби.

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Милованов зазначив, що Кабмін звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, який нещодавно став радником міністра економіки з питань спиртової галузі. Блескун до цього працював у ТОВ “Компанія Май Україна”. Також в різні роки він був заступником ДП “Укрспирт”, очолював “Будинок марочних коньяків Таврія” та займав пост комерційного директора компанії Nemiroff.

Уряд на своєму засіданні вирішив відсторонити від роботи голову правління ПАТ “Аграрний фонд України” Андрія Радченка. “А фонд взагалі потрібно закрити. Агрогалузь знає правду”, - написав Милованов.

Міністр економіки додав, що на всі зазначені посади будуть оголошені відкриті конкурси.

Володимир Лапа очолював Держпродспоживслужбу з лютого 2016 року.

Юрій Лучечко виконував обов’язки директора ДП “Укрспирт” з вересня 2017 року.

Андрій Радченко був призначений на посаду голови правління ПАТ "Аграрний фонд" в лютому 2015.