Милованов звільнив директора Фонду підтримки фермерських господарств

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов звільнив Юрія Апалькова з посади директора Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив у Facebook.

“Звільнив директора державного Фонду підтримки фермерських господарств Юрія Апалькова. Він вирішив сам себе призначити директором, коли закінчився строк його повноважень. Пояснити чому він це зробив - не зміг. Пояснити чому він мене не запитав про це, як прямого керівника, - не зміг. Пояснити чому було затримання з хабарем учасника комісії видачі держпідтримки в одній філії - не зміг”, - написав Милованов.

Юрій Апальков був призначений на посаду виконуючого обов’язки директора Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у серпні 2018 року на двомісячний строк, до призначення керівника. Міністерство аграрної політики та продовольства України, до моменту реорганізації, кожні два місяці своїм наказом призначало Апалькова на ту саму посаду.

У жовтні 2019 року строк виконання обов’язків директора Укрдержфонду Апалькова вийшов і він своїм же наказом відновив себе на посаді.

Як відомо, Український державний фонд підтримки фермерських господарств є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо підтримки становлення і розвитку фермерських господарств.