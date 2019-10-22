Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем із МВФ - Милованов

Можливе обмеження на продаж землі іноземцями не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, це обмеження не створить нам проблем з точки зору міжнародних партнерів МВФ", - зазначив Милованов.

За його словами, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні . "Ми не можемо розкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань - це наша внутрішня справа, який ринок землі ми зробимо", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному із законопроєктів передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року.

Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.