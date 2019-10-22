Милованов сказав, коли місія МВФ наступного разу приїде до України

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України на початку листопада 2019 року.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через пару тижнів", - заявив Милованов.

За його словами, останні переговори із представниками МВФ були доволі результативними.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма МВФ для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки і буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності та запровадження глибоких структурних реформ.

Він зазначив тоді, що місія МВФ повернеться до України найближчим часом.

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Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена 12-26 вересня 2019 року перебувала у Києві для обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування.

За підсумками візиту в українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної й грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

У Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.