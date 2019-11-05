Гончарук очікує 12 мільярдів від приватизації наступного року

У наступному році доходи, одержані від великої і малої приватизації державного майна, мають становити 12 млрд грн.

Про це йдеться у презентованому до другого читання проєкті бюджету-2020, який представляв Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Велика і мала приватизація мають поповнити державний бюджет у 2020 році на 6 млрд та 6 млрд гривень відповідно. Окрім цього, в держбюджеті на наступний рік передбачається 1,8 млрд грн на національні інвестиційні проєкти.

Раніше у держбюджеті, який було сформовано до першого читання, очікувані надходження від приватизації становили 5 млрд грн.

Як відомо, відповідно до державного бюджету на 2019 рік, доходи від приватизації мали становити 17 млрд грн. Мала приватизація державного та комунального майна із моменту старту принесла державі 1,48 млрд гривень. Виставляють об'єкти в рамках малої приватизації Фонд державного майна України, а також місцеві органи влади. Перший аукціон у системі відбувся 17 серпня 2018 року.