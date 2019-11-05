Бюджет-2020: Гончарук анонсував рекордну суму на будівництво доріг

У проєкті держбюджету на 2020 рік, підготовленому до другого читання у Верховній Раді, обсяги фінансування Дорожнього фонду збільшено до 73,7 млрд гривень.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації для журналістів та громадськості підготовленого до другого читання проєкту держабюджету-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На наступний рік ми закладаємо рекордну суму на будівництво доріг. В Дорожньому фонді, ми сподіваємося, залишиться 73,7 млрд гривень", - заявив Гончарук.

Він наголосив, що ця сума не є остаточною і Кабмін має багато ідей щодо шляхів збільшення фінансування Дорожнього фонду. Зокрема, планується залучати кошти іноземних партнерів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 3 листопада 2019 року на позачерговому засіданні ухвалив проєкт державного бюджету України на 2020 рік до другого читання у Верховній Раді.

У проєкті держбюджету-2020, підготовленому до першого читання, передбачалося фінансування Дорожнього фонду в обсязі 69,7 млрд грн.

Як відомо, у 2019 році на будівництво та реконструкцію доріг було виділено 55 млрд гривень. У серпні 2019 року Кабмін додатково виділив на розвиток автомобільних доріг державного значення понад 2 млрд грн.