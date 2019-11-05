Кошти від можливого продажу землі не є дохідною частиною бюджету— Гончарук
Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації журналістам підготовленого до другого читання проєкту бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Доходи чи кошти, надходження від продажу землі не є дохідною частиною бюджету, вони не можуть бути дохідною частиною бюджету”, - сказав глава уряду.
Він нагадав, що дохідною частиною бюджету можуть бути лише ті ресурси, які надходять регулярно, а не одноразово, як, наприклад, від продажу землі.
Водночас Гончарук зауважив, що кошти, отримані у разі відкриття ринку землі, дозволять зменшити запозичення.
“Ідея ринку землі полягає не в тому, щоб заробити для держави багато грошей від продажу. Ідея ринку землі полягає в тому, щоб створити цивілізовані відносини навколо землі. Зараз ринок землі і так є, але він сірий. На ньому заробляють юристи і переважно нечесні на руку ділки. А ми хочемо, щоб українець не був зв’язаний по руках і ногах, й міг вільно розпоряджатися своєю власністю”, - додав прем’єр.
Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.