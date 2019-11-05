Прем’єр не підтримує ідею емісії гривні: Я проти того, щоб друкувати гроші

"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що монетарна політика - це сфера Національного банку.

"Уряд і Національний банк, вони зараз узгоджено діють, ми намагаємось узгодити монетарну і фіскальну політику, для того аби гривня була стабільно, а макроекономічна ситуація покращувалась. Це сприяє зниженню інфляції, та зниженню відсоткової ставки з кредитами", - зауважив Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.