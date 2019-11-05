Прем’єр не підтримує ідею емісії гривні: Я проти того, щоб друкувати гроші

Прем’єр не підтримує ідею емісії гривні: Я проти того, щоб друкувати гроші

Укрінформ
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не підтримує емісію грошей та вважає, що вона лише забирає гроші з кишень платників податків.
Про це глава уряду заявив під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що монетарна політика - це сфера Національного банку.

"Уряд і Національний банк, вони зараз узгоджено діють, ми намагаємось узгодити монетарну і фіскальну політику, для того аби гривня була стабільно, а макроекономічна ситуація покращувалась. Це сприяє зниженню інфляції, та зниженню відсоткової ставки з кредитами", - зауважив Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.

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