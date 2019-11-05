Уряд презентує проєкт бюджету-2020 до другого читання

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми не плануємо підвищувати податки”, - заявив Гончарук під час презентації у Будинку уряду. Прем’єр також зазначив, що це буде "бюджет розвитку країни та безпеки людей". Філософія документа, за словами очільника уряду, дуже проста: держава має не заважати, а навпаки створювати чесні та конкурентні умови для розвитку тих, хто цього прагне, та надавати підтримку тим, хто справді цього потребує.

Гончарук нагадав, що проєкт головного фінансового документа країни кабмін погодив у неділю. Також він додав, що члени КМУ під час його підготовки бюджету-2020 до другого читання опрацювали та врахували висновки парламенту, рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроєкти.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 3 листопада 2019 року на позачерговому засіданні ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2020 рік до другого читання.