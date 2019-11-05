Маркарова заявляє про суттєві зміни в проєкті бюджету-2020

Проєкт державного бюджету на 2020, підготований до другого читання суттєво відрізнятиметься від того документу, який був прийнятий Верховною Радою у першому читанні.

Про це в інтерв'ю Економічній правді розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова, відповідаючи на питання, як сильно зміниться проєкт держбюджету на 2020 рік.

"Суттєво. На це є дві причини: новий макропрогноз і нова законодавча база разом з депутатськими пропозиціями. Це хороший і збалансований бюджет, який високо оцінили наші міжнародні партнери і в якому ми спробували відобразити всі пріоритети уряду", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що за неповні два місяці роботи Верховна Рада ухвалила багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання. Це закони про концесії, про приватизацію, про вирівнювання правил гри на митниці, про створення уповноважених економічних операторів, про спільний режим транзиту.

"Зрозуміло, що всі ці речі будуть імплементуватися протягом року, але всі вони в середньостроковій перспективі серйозно вплинуть на економічне зростання. Макропрогноз відреагує на ухвалені рішення не завтра. Це займе певний час, однак не так багато, як це би зайняло кілька років тому", - зауважила міністр фінансів.

За її словами очікування міжнародних фінансових установ щодо України позитивні.

"В останньому World economic outlook МВФ ми бачимо: незважаючи на те, що глобальна економіка уповільнюватиметься, МВФ і Світовий банк покращили свої макроекономічні прогнози щодо України", - наголосила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 3 листопада 2019 року на позачерговому засіданні ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2020 рік до другого читання з доопрацюванням.