Гончарук у вівторок презентує проєкт бюджету-2020 до другого читання

Гончарук у вівторок презентує проєкт бюджету-2020 до другого читання

Укрінформ
Кабінет міністрів у вівторок презентує журналістам та громадськості проєкт закону про Державний бюджет на 2020 рік до другого читання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують підготовлений до другого читання проєкт бюджету-2020", - йдеться на сайті КМУ.

Початок заходу запланований на 11:00.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада КМУ на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.

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