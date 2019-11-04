Гончарук у вівторок презентує проєкт бюджету-2020 до другого читання
Укрінформ
Кабінет міністрів у вівторок презентує журналістам та громадськості проєкт закону про Державний бюджет на 2020 рік до другого читання.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують підготовлений до другого читання проєкт бюджету-2020", - йдеться на сайті КМУ.
Початок заходу запланований на 11:00.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада КМУ на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.