Гончарук обіцяє багато інноваційних речей у бюджеті-2020

У проєкті закону про Державний бюджет на 2020 рік, який уряд погодив до другого читання, закладено багато інноваційних речей.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

“У проєкті багато інноваційних речей, у яких закладена капіталізація зростання. За рахунок цього в нас будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти. Справжні зміни ніколи не даються легко. Для того, щоб вони були відчутними вже в наступних роках, ми з колегами працюємо 24/7 вже понад 60 днів”, - зазначив Гончарук.

За його словами, у вівторок уряд онлайн планує презентувати проєкт головного фінансового документа країни в наступному році для всіх українців.

Прем’єр-міністр зазначив, що це буде "бюджет розвитку країни та безпеки людей". Філософія його дуже проста: держава має не заважати, а навпаки створювати чесні та конкурентні умови для розвитку тих, хто цього прагне, та надавати підтримку тим, хто справді цього потребує.

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“Найвища цінність держави — соціальний капітал, люди з усіма їх надбаннями. Саме тому ми заклали в Бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них — медицина. Зокрема, йдеться про систему екстреної медичної допомоги”, - додав він.

Гончарук також підкреслив, що КМУ відходить від загальних тез про турботу до конкретних вимог та соціальних стандартів, які має гарантувати держава своїм громадянам. У ньому не передбачається підвищення податків та скорочується дефіцит, щоб зменшувати борги, які всі мають віддавати.

"Ми будемо більше заробляти всередині країни — за рахунок приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків”, - додав глава уряду.

фото: Facebook