Кабмін перевів виплату зарплат чиновникам у безготівкову форму

Кабінет міністрів схвалив постанову щодо переведення всіх виплат співробітникам органів влади у безготівкову форму.

Про це міністр КМУ Дмитро Дубілет повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора ми прийняли постанову Кабміну, якою переводимо всі виплати співробітникам органів влади у безготівкову форму. Це питання не лише заощадження державних коштів, але й елементарної фінансової культури. Ніякий cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе”, - зазначив міністр.

За його даними, близько 7% співробітників органів влади отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок. Тож 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою. “І ще якусь суму, яку ми вже не рахували, на виплати за відрядження”, - додав Дубілет.

Він підкреслив, що 60 млн грн — це не такі великі гроші у масштабі всього бюджету, але це один з багатьох заходів, який уряд робить, щоб виконати сурові KPI (ключові показники ефективності - ред.) по оптимізації бюджету, які ставлять Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“До речі, як колишній банкір, я знаю, що не можна сказати, що цим рішенням ми позбавили банки доходу. Для них робота з готівкою, навіть з комісією, — це також збиткова історія”, - додав урядовець.