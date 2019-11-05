Податки у 2020 році не підвищуватимуть - Гончарук

Уряд наступного року матиме велике фінансове навантаження із виплати боргів, але податків для підприємців не підвищуватиме.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час презентації журналістам підготовленого до другого читання проєкту бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є декілька важливих фундаментальних речей, які ми закладаємо зараз у цей бюджет. По-перше, дуже важливо не нарощувати борги, а продовжувати їх зменшувати”, - сказав Гончарук.

За його словами, кожна третя гривня наступного року буде витрачена на погашення боргів.

Водночас він запевнив, що податки підвищуватися не будуть.

“Ми не пропонуємо в цьому бюджеті підвищити податки. Це означає, що ми не пропонуємо збільшувати тиск на бізнес. Хоча, звичайно, це могло бути нібито, на перший погляд, простим рішенням для того, щоб знайти якісь ресурси. Не можна зараз підвищувати податки, потрібно створити умови для ведення бізнесу, бізнес має запрацювати”, - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Минулої неділі, 3 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.