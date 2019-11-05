Гончарук сказав, що гроші на субсидії у бюджет-2020 закладені

“Наша задача по субсидіях полягає в тому, щоб малозабезпечена сім’я, домогосподарство в середньому не витрачало на комунальні послуги більш, ніж 15% від свого сукупного доходу. І гроші в державному бюджеті для забезпечення цього стандарту закладені. Вони є”, - заявив Гончарук.

Він наголосив, що “дохід кожної людини в Україні не повинен бути меншим, ніж реальний прожитковий мінімум”.

При цьому, зауважив він, реальний прожитковий мінімум - “це достатня сума грошей для того, щоб нормально прожити протягом місяця”.

“Протягом останніх тижнів було багато інформації про те, що ніби в наступному році не передбачаються гроші на пенсії, будуть зменшені субсидії й тому подібне - це неправда. Всі, хто потребує субсидій, в цьому опалювальному сезоні, абсолютно всі їх отримають. Так, ми працюємо над системою ефективності. Так, ми хочемо, щоб субсидії держави отримували лише ті, кому це насправді потрібно. Тому якщо у вас будинок 600 кв. метрів, ви тричі на рік їздите за кордон, у вас дорога машина, і так далі, й тому подібне, це для нас, як для держави,ознака, що, напевно, не вам у першу чергу потрібно допомагати”, - зазначив Гончарук.

Таким чином, зауважив він, за рахунок оптимізації, збільшення ефективності цієї системи, уряд намагатиметься надавати ресурси лише тим, хто без них не може впоратися.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.