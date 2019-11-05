Уряд планує розширити програму "Доступні ліки" більш як утричі — проєкт бюджету

Кабінет міністрів планує закупити наступного року 470 карет “швидкої допомоги” та створити 25 нових відділень “швидкої”.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації підготовленого до другого читання проєкту бюджету-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо і маємо намір в наступному році закупити чи передати до лікарень, тобто поставити по суті в систему, 470 карет “швидкої допомоги” і мінімум 25 нових відділень “швидкої”, які будуть створені за сучасними стандартами", - сказав Гончарук.

Крім того, Гончарук зауважив, що уряд нарощуватиме фінансування програми "Доступні ліки".

"В наступному році ми суттєво розширимо, більш ніж втричі збільшимо цю державну програму", - додав він.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що уряд наступного року спробує "врятувати всіх тих, кого держава може врятувати", через вдосконалення системи екстреної допомоги, закупівлю ліки, допомогу в лікуванні, з яким люди самі впоратись не можуть.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Минулої неділі, 3 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.