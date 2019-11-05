Гончарук: Наступного року пенсії зростуть, але не дуже

“Звичайно, пенсії індексовані. Вони зростуть. Зростуть не сильно. На жаль. Ми хотіли б, щоб у нас була можливість їх збільшити у два-три рази, але для цього потрібен дуже серйозний ресурс. Ще раз повторюся, для цього потрібно, щоб економіка зростала значно швидше”, - зазначив Гончарук.

Він також розповів, що Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надати допомогу людям, старшим 80 років.

“Тобто це люди, які, як правило, самі взагалі не можуть впоратися зі своїми життєвими обставинами, за ким нема кому доглянути... Ми їм вирішили надати допомогу в першу чергу. Звичайно, ми будемо намагатися це робити і для інших категорій, як тільки в нас буде для цього достатній ресурс”, - сказав прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.