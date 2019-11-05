Гончарук: Наступного року пенсії зростуть, але не дуже

Гончарук: Наступного року пенсії зростуть, але не дуже

Укрінформ
У проєкті Державного бюджету на 2020 рік пенсії індексовані. Вони зростуть, але не дуже.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації журналістам підготовленого до другого читання проєкту Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу. Презентація триває у Будинку уряду.

“Звичайно, пенсії індексовані. Вони зростуть. Зростуть не сильно. На жаль. Ми хотіли б, щоб у нас була можливість їх збільшити у два-три рази, але для цього потрібен дуже серйозний ресурс. Ще раз повторюся, для цього потрібно, щоб економіка зростала значно швидше”, - зазначив Гончарук.

Він також розповів, що Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надати допомогу людям, старшим 80 років.

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“Тобто це люди, які, як правило, самі взагалі не можуть впоратися зі своїми життєвими обставинами, за ким нема кому доглянути... Ми їм вирішили надати допомогу в першу чергу. Звичайно, ми будемо намагатися це робити і для інших категорій, як тільки в нас буде для цього достатній ресурс”, - сказав прем’єр.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.

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