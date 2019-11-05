Витрати на утримання уряду у бюджеті-2020 пропонують зменшити на 10%

Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2020 рік пропонує скоротити на 10% видатки на обслуговування діяльності уряду та інших центральних органів виконавчої влади

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації підготовленого до другого читання проєкту бюджету-2020, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо і в цьому бюджеті це відображено, зменшити адміністративні витрати на обслуговування діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, в середньому на 10%", - сказав Гончарук.

Він також підкреслив, що в проєкті бюджету не передбачено підвищення податків. "Уряд не пов'язує і не шукає додаткові ресурси в підвищенні податків... Ми виходимо з того, що додаткові ресурси потрібно шукати не в підвищені податки, а в ефективності зменшення витрат на державу, в боротьбі з корупцією і зменшенні тіньового сектору економіки", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Минулої неділі, 3 листопада, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні погодив проєкт бюджету-2020 до другого читання.