Під ОП підприємці вимагають запровадити спрощену систему оподаткування та скасувати РРО

Під будівлею Офісу Президента України представники мікробізнесу вимагають ухвалення низки законопроєктів, якими в Україні буде запроваджена спрощена система оподаткування та буде скасоване обов’язкове використання програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Як передає кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть декілька сотень осіб.

Учасники акції виступають проти обмежень бізнесу та на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Відтак підприємці вимагають ухвалення законопроєктів №3853-1, №3853-2 та №3993, якими скасовується обов‘язкове використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладається підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Після протесту під ОП акцію буде продовжено під будівлею Верховної Ради.

Акція підприємців під Верховною Радою / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - "РРО в смартфоні" стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.

Запровадження "РРО в смартфоні" відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків в сфері торгівлі і послуг, запроваджується можливість використання РРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.