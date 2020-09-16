Під ОП підприємці вимагають запровадити спрощену систему оподаткування та скасувати РРО

Під ОП підприємці вимагають запровадити спрощену систему оподаткування та скасувати РРО

Укрінформ
Під будівлею Офісу Президента України представники мікробізнесу вимагають ухвалення низки законопроєктів, якими в Україні буде запроваджена спрощена система оподаткування та буде скасоване обов’язкове використання програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Як передає кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть декілька сотень осіб.

Учасники акції виступають проти обмежень бізнесу та на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Відтак підприємці вимагають ухвалення законопроєктів №3853-1, №3853-2 та №3993, якими скасовується обов‘язкове використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладається підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Після протесту під ОП акцію буде продовжено під будівлею Верховної Ради.

Акція підприємців під Верховною Радою / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - "РРО в смартфоні" стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.

Запровадження "РРО в смартфоні" відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків в сфері торгівлі і послуг, запроваджується можливість використання РРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

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