Україна та Фінляндія розглядають можливість створення Фонду зелених інвестицій

Заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков, т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура, посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, представники Міненерго, МЗС Фінляндії та НЕФКО обговорили напрямки співробітництва у сфері енергоефективності та декарбонізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

"Розробка концепції створення Фонду зелених інвестицій GIF UA (Green Investment Fund UA) покладе початок запуску ще одного дієвого фінансового механізму підтримки енергоефективних та "зелених" проєктів", - йдеться в повідомленні.

Україна та Фінляндія також мають перспективи розширення успішної співпраці в рамках реалізації проєктів щодо підвищення енергоефективності медичних закладів України.

"У непрості часи пандемії та карантину особливо гостро стоять питання надійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури МОЗ. За результатами переговорів із МОЗ, Держенергоефективності вже отримало перелік потенційних енергоефективних проєктів у закладах охорони здоров’я. Звертаємось до фінських партнерів з проханням розглянути шляхи підтримки реалізації таких проєктів в рамках роботи НЕФКО та Фонду", - сказав Гура.

Тісна співпраця України та Фінляндії була започаткована у 2017 році після укладання Меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики між Держенергоефективності та МЗС Фінляндії.

У рамках виконання Меморандуму спільними зусиллями МЗС Фінляндії, Держенергоефективності та НЕФКО створено Фінсько-український трастовий фонд. Фонд надає технічну допомогу українським органам місцевого самоврядування та представникам бізнесу у розробці якісних техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) та реалізації показових проєктів. На сьогодні Фондом розглянуто понад 120 проєктних пропозицій та підтримано 25 заявок.