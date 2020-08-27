Україна та Німеччина розширять співпрацю у сфері "зеленого" банкінгу

Голова Національного банку України Кирило Шевченко обговорив з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен розширення співробітництва між країнами, зокрема обмін досвідом у забезпеченні сталого розвитку держави та "зеленого" банкінгу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що це була перша зустріч Шевченка із послом Німеччини в Україні. Учасники обговорили важливість для країни незалежного центрального банку, продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ, поліпшення корпоративного управління в державних банках, а також розширення співробітництва між Німеччиною та Україною.

Крім цього, Шевченко та Фельдгузен обговорили посилення співпраці між Німеччиною та Україною, зокрема, обмін досвідом у забезпеченні сталого розвитку держави та "зеленого" банкінгу.

"Наші перші враження від роботи Національного банку України під вашим головуванням є гарними. Дуже важливо, що ви продовжуєте послідовну політику центробанку та відстоюєте його незалежність. Адже незалежність центрального банку важлива для економіки, для громадян та для країни загалом", – наголосила посол Німеччини в Україні.

У свою чергу, Шевченко зауважив, що серед пріоритетів НБУ – розбудова корпоративного управління в державних банках.

"Я переконаний: якщо банк має надійну систему корпоративного управління, це добре позначається на якості активів та його прибутковості. Тому ми проводимо зустрічі з наглядовими радами державних банків, обговорюємо поліпшення корпоративного управління та вирішення проблеми "поганих" кредитів", – сказав голова НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі у 2020 році очікується емісія "зелених" облігацій обсягом 350 млрд дол. Як пояснив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура, "зелені" облігації - це цілком реальний інструмент для мобілізації довгострокового фінансування у масштабні проєкти з енергоефективності та "чистої" енергетики.

Гура переконаний, що наразі зелені облігації можуть бути особливо цікавими муніципалітетам.