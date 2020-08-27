Німеччина очікує прогресу у співпраці Нацбанку України з МВФ та Deutsche Bundesbank

Німеччина наголошує на важливості незалежності Національного банку України та розраховує на прогрес у співпраці з Deutsche Bundesbank та Міжнародним валютним фондом.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен з головою НБУ Кирилом Шевченком, повідомляє посольство Німеччини у Твіттер.

“Хороша розмова з головою НБУ Кирилом Шевченком про майбутнє грошово-кредитної політики України. Незалежність НБУ залишається необхідною для подальшого успіху реформ. Ми сподіваємось на подальший прогрес у співпраці НБУ з Deutsche Bundesbank та Міжнародним валютним фондом”, - зазначили в посольстві.

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Як повідомлялося, глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю для Bloomberg наголосив на готовності захищати незалежність Нацбанку.