В Україні стартувала соціальна ініціатива з підтримки малого бізнесу

В Україні 27 квітня стартувала програма з підтримки малого та середнього бізнесу #DigitalDопомога, мета якої - надати безкоштовну рекламу та маркетингові послуги в онлайн невеликим підприємствам, які потерпають від кризи та ізоляції.

Програму організували компанії Inprime та MediaHub, повідомив Укрінформу керуючий партнер комунікаційної платформи MediaHub Роман Пересунько.

За його словами, взяти участь у #DigitalDопомозі можуть підприємці малого та середнього бізнесу на будь-якому етапі свого розвитку, з будь-якої галузі, окрім реклами та маркетингу, які нараховують до 25 людей в штаті. Вони можуть претендувати на один з двох грантів – на суму 100 тис. та 50 тис. гривень, які передбачають безкоштовну рекламу в Google та маркетингові послуги. Також #DigitalDопомога компенсує 25% на рекламу в інтернеті для всіх, хто подав заявки на грант, сума компенсацій – до 850 тис грн.

“Допомогти невеликим брендам перебазуватися з офлайну в онлайн та взяти на себе частину їхніх рекламних витрат – одна з цілей проекту. Також ми хочемо показати, що не тільки великий бізнес чи міжнародні інституції можуть допомагати. Кожен з нас може знайти ресурс для підтримки одне одного, особливо зараз, коли це так необхідно», - зазначив Пересунько.

Як додав засновник Inprime Андрій Камчаткін, в умовах карантину онлайн-реклама є життєво необхідною для виживання бізнесу.

«Карантин змусив усіх сидіти вдома і активно використовувати інтернет. Онлайн-реклама стала життєво необхідною для виживання бізнесу. Споживання контенту вже виросло втричі в Україні, дешевшає трафік, конкуренти вибирають стратегію «перечікування» - все це разом справді створює нові можливості для бізнесу в онлайні”, - наголосив Камчаткін.

Заявки на участь прийматимуться до 21 травня, а вже 1 червня – початок фінансування та реалізації проєкту.

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Як повідомлялося, MediaHub – комунікаційна платформа, яка об’єднала українські компанії у сфері реклами, маркетингу, PR та соціології,

Inprime – цифрове маркетингове агентство, яке вже понад 12 років надає свої послуги у США, Канаді, країнах ЄС, Україні.