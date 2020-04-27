ПриватБанк впроваджує антикризові програми фінансування малого бізнесу

ПриватБанк впроваджує антикризові програми фінансування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ).

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк впроваджує нові антикризові програми фінансування малого бізнесу у 2020 році, у тому числі в рамках держпрограми Доступні кредити 5-7-9%",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми оцінками, ПриватБанк зможе розглянути фінансування за антикризовими програмами не менше ніж 50 тис. компаній та підприємців МСБ, яких він обслуговує. У тому числі це стосується програми рефінансування вже виданих кредитів на розвиток малого бізнесу, а також пільгового фінансування оборотного капіталу для підприємств медичного та аграрного секторів.

Щоб стати учасником програми, достатньо подати заявку онлайн на спеціальній сторінці сайту банку.

Як повідомлялося, у березні 2020 року ПриватБанк розпочав програму надання кредитних канікул клієнтам малого та середнього бізнесу: відстрочення платежів за кредитами до кінця липня надано більш ніж 5 тис. клієнтів МСБ.