ПриватБанк запровадив

ПриватБанк запровадив "кредитні канікули" для малого та середнього бізнесу

Укрінформ
ПриватБанк до кінця травня 2020 року запроваджує "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу (МСБ) і підприємців.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк запровадив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня. "Кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно", - йдеться в повідомленні.

"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по продукту "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року.

Читайте також: У ПриватБанку розповіли, кому не нараховуватимуть комісію під час карантину

Про порядок запровадження "кредитних канікул" по цьому та інших кредитних продуктах клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення, в яких банком буде зазначена докладна інформація щодо нових умов погашення кредитів на вказані періоди.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-