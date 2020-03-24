У ПриватБанку розповіли, кому не нараховуватимуть комісію під час карантину

Протягом періоду дії карантину ПриватБанк не буде нараховувати фіксовану комісію торговим підприємствам, які користуються POS-терміналами банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк впровадив заходи з підтримки бізнесу, який приймає оплату за товари та послуги cashless через мережу POS-терміналів банку. Протягом періоду дії карантину ПриватБанк не буде нараховувати фіксовану комісію торговим підприємствам, які користуються POS-терміналами банку та пішли на карантин", - йдеться в повідомленні.

За останній тиждень через пандемію коронавірусу найбільш значне падіння обсягів еквайрингу зафіксоване у торгових точках, що продають ювелірні прикраси та годинники - на 76%. В магазинах одяга та взуття товарообіг впав на 61%, в магазинах косметики продажі зменшилися на 51%.

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Обсяги еквайрингу в закладах харчування (кафе та ресторани) за тиждень зменшились приблизно на 48%, у магазинах побутової техніки та товарів для дому на 38%, а на АЗС на 17%.