Через коронавірус у відділеннях ПриватБанку обслуговується вдвічі менше клієнтів

У відділеннях ПриватБанку на тлі карантинних заходів обслуговується вдвічі менше клієнтів, ніж зазвичай, а в онлайні - більше на третину.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"За перший тиждень загальнонаціонального карантину кількість клієнтів, що обслуговуються офлайн у банківській мережі, скоротилася від 30 до 70% в залежності від регіону", - йдеться в повідомленні.

Загалом по системі фінустанови кількість клієнтів, які відвідують відділення, скоротилася на 54%.

Натомість, за даними ПриватБанку, кількість та обсяги платежів та банківських операцій, які клієнти проводять онлайн у Приват24, за цей же період зросли на 27%.

За даними ПриватБанку, з початку "карантинного" тижня обсяги зняття готівки в банкоматах знаходяться на середньодобовому рівні - вдвічі нижчому, чим, наприклад, у передноворічний період.

Інкасація банкоматів та терміналів самообслуговування банку проводиться в штатному режимі.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина одужала.