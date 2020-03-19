ПриватБанк приєднався до системи BankID

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку України приєднався ПриватБанк, який став 14-им у цій системі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Маємо дуже гарну новину – ПриватБанк підключився до системи BankID НБУ! Тепер клієнти ПриватБанк зможуть отримати дистанційний доступ до фінансових, адміністративних та комерційних послуг через систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ", - йдеться в повідомленні.

Це вже третій банк, що приєднався до системи у 2020 році. Крім того, з початку цього року до системи BankID НБУ також приєдналися Міністерство цифрової трансформації, що запустило мобільний додаток ДІЯ, та ще три абоненти-надавачі послуг.

Наразі система налічує 33 учасника – 14 банків та 19 інших установ, які підтримують використання цього сервісу.

На сьогодні до системи BankID НБУ підключені такі 14 банків: Forward Bank, Південний, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Ідея Банк, Альянс-банк, А-Банк, Альфа-Банк Україна та Приватбанк.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками. Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств — безкоштовне.