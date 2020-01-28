До системи НБУ BankID приєднався ще один банк

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку приєднався А-Банк, який став 12-им у цій системі.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Відсьогодні у системі BankID НБУ – 12 банків. До системи BankID НБУ приєднався А-Банк (АТ "Акцент – Банк") і тепер його клієнти також мають можливість дистанційного доступу до фінансових, адміністративних та комерційних послуг через просту та зручну систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні до системи BankID НБУ підключені такі 12 банків: Forward Bank, Південний, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Ідея Банк, Альянс-банк та А-Банк.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює вже відносини між її учасниками. Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств — безкоштовне.