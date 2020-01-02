НБУ пропонує вдосконалити систему BankID

Національний банк пропонує оновити нормативні акти, що регулюють діяльність системи BankID диcтанційної ідентифікації.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Уже сьогодні клієнти банків мають можливість дистанційного доступу до фінансових, адміністративних та комерційних послуг через зручну систему BankID Національного банку України (далі – система BankID НБУ). З метою її подальшого розвитку та більш широкого використання Національний банк пропонує оновити нормативні акти, що регулюють діяльність цієї системи диcтанційної ідентифікації", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, йдеться про необхідність: визначення загальних засад комерційної моделі функціонування системи, запровадження порядку розрахунків між абонентами під час її використання, вдосконалення порядку користування цією системою тощо.

Реалізація моделі комерційного використання системи BankID НБУ надаватиме можливість абонентам-ідентифікаторам (банкам) монетизувати передачу даних на користь абонентів-надавачів послуг, які дистанційно надають комерційні послуги (адміністративні послуги залишаться безкоштовними). При цьому плата стягуватиметься не з користувача, а безпосередньо з абонента-надавача послуг.

Так у банків з’явиться додатковий стимул для підключення до системи. Відповідно, чим більше абонентів-ідентифікаторів та їх клієнтів приєднаються до системи BankID НБУ, тим привабливішою вона буде для надавачів послуг.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про систему BankID Національного банку України”, що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються до 2 лютого 2020 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

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Як відомо, система BankID НБУ забезпечує здійснення електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб. За її допомогою користувачі мають можливість безпечно отримувати віддалений доступ до адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг.

Уже зараз у системі доступно більше 100 видів адміністративних та комерційних послуг. Cьогодні до системи BankID НБУ підключені 11 банків – АТ "Альянс", АТ "Банк Форвард", Акціонерний банк "Південний", АТ "ПУМБ", Monobank (АТ "Універсал Банк"), АТ "Ощадбанк", АТ "Кредобанк", АТ АБ "Радабанк", АТ "Мотор – банк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Ідея Банк", ще низка банків (у тому числі АТ КБ "Приватбанк") знаходяться на етапі підключення.