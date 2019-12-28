НБУ змінив тарифи на переказ коштів

Національний банк України із 24 березня 2020 року впроваджує нові тарифи на послуги системи електронних платежів.

Про це інформують в НБУ.

“Нові тарифи на послуги СЕП Національний банк впровадить із 24 березня 2020 року відповідно до постанови Правління Національного банку України від 27 грудня 2019 року № 160”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначив директор департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк, змінюються не просто розміри тарифів, але й філософія їх формування.

“Якщо cьогодні учасник СЕП сплачує за шість окремих послуг, і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком, то нова тарифна політика стане для клієнтів СЕП значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові", - сказав Нагорнюк.

У НБУ інформують, що тарифи СЕП наразі є найнижчими в світі для подібних систем, а Нацбанк, зважаючи на важливість розрахунків через СЕП для економіки України, не переглядав їх із 2006 року.

Так, у 2020 році Нацбанк скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн – з 9.00 до 16.00; 0,51 грн – з 16.00 до 19.00; 1,02 грн - після 19.00.

Також НБУ впровадить тарифи лише на дві послуги - абонентське обслуговування замовника в СЕП та оброблення електронних розрахункових документів і електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу.

Нагорнюк пояснив, що для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75% від обсягу всіх платежів, то для ¾ усіх платежів тариф не зміниться.

Як відомо, СЕП є державною системою міжбанківських розрахунків України, що забезпечує проведення переказу коштів через кореспондентські рахунки її учасників, відкриті у Національному банку України, із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації.

Станом на 1 грудня 2019 року учасниками СЕП є 81 банк України та 21 установа Державної казначейської служби України.

Через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України.