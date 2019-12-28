Нацбанк із початку року купив рекордні $8 мільярдів

Нацбанк провів 28 грудня другу на цьому тижні інтервенцію у формі аукціону з купівлі долара. Загалом за підсумками дня чиста купівля регулятором валюти становила $500 млн, із початку року - близько $8 млрд.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Оголошений обсяг аукціону становив $600 млн. За підсумками аукціону Нацбанк задовольнив одну заявку на суму $500 млн за середньозваженим курсом 23,6862 гривень за долар.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня НБУ провів аукціон із купівлі валюти, а також інтервенцію за єдиним курсом. Загалом за підсумками дня чиста купівля валюти Нацбанком становила рекордні $700 млн.

Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько $8 млрд, що також є рекордним значенням із 2007 року.

Нацбанк зауважує, що пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій у гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на $0,5 млрд і станом на 1 грудня становили $21,9 млрд.