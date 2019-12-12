НБУ збільшує планові інтервенції з купівлі валюти до $50 мільйонів

Національний банк збільшує планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку до 50 млн доларів.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо намір збільшити обсяг купівлі Національним банком валюти для поповнення міжнародних резервів. Для цього ми підвищуємо планові обсяги інтервенції з купівлі валюти на міжбанківському ринку з 30 млн дол. до 50 млн дол. на день, до кінця цього року, і в І кварталі наступного року", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, у IV кварталі 2019 року Національний банк збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів, що на 10 млн дол. США більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

З квітня минулого року Національний банк з метою підвищення прозорості монетарної політики в частині проведення інтервенцій на валютному ринку розпочав регулярне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України.

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Планові обсяги інтервенцій мають виключно індикативний характер. Залежно від ситуації на ринку інтервенції Національного банку з купівлі валюти можуть бути меншими або взагалі не відбуватися. Обсяги купівлі упродовж дня можуть перевищувати оголошений обсяг, однак такі інтервенції проводитимуться для виконання інших завдань, що передбачені Стратегією валютних інтервенцій Національного банку на 2016-2020 роки, зокрема для згладжування значних коливань на валютному ринку.

Встановлення кількісних індикаторів для щоденних інтервенцій є важливим елементом режиму плаваючого обмінного курсу. За цього режиму НБУ не підтримує жодного значення обмінного курсу, а присутність НБУ на валютному ринку зумовлюється необхідністю накопичувати міжнародні резерви, згладжувати функціонування валютного ринку та підтримувати трансмісію ключової процентної ставки.