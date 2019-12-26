Нацбанк купив рекордні $700 мільйонів, аби запобігти "стрибкам" гривні

Національний банк 26 грудня провів аукціон із купівлі валюти, а також інтервенцію за єдиним курсом. Загалом за підсумками дня чиста купівля валюти Нацбанком становила рекордні цього року 700 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку в Facebook.

"Сьогодні, 26 грудня 2019 року, Національний банк провів аукціон з купівлі валюти з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками. Враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, Національний банк оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд дол. США", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн дол. США. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол. США, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching.

"Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року", - наголосили в НБУ.

Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд дол. США, що також є рекордним значенням із 2007 року.

У регуляторі зауважують, що пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестиицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.

"Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви", - прокоментував заступник голови НБУ Олег Чурій.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України у листопаді зросли на 0,5 млрд дол. США і станом на 1 грудня становили 21,9 млрд дол. США.