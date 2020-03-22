Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита
Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.
"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ",- йдеться в повідомленні.
У цьому переліку, зокрема, є такі:
- тести для діагностики Covid-19
- апарати штучної вентиляції легенів
- фібробронхоскопи
- дозатори кисню зі зволожувачами
- рентгенівські пересувні апарати
- парацетамол
- інсулін
- лідокаїн
- фуросемід
- дезінфекційні засоби
- респіратори
- ларингоскопи
- шприци
- каталки
- антисептики на хлоргексидині
- етанолові розчини
Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.
Як повідомлялося, 18 березня Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) ", який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня. Серед іншого, закон передбачає звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19 та контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.
Фото: Євросолідарність