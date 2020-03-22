Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита

До переліку ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ, увійшли тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, пересувні рентгени, парацетамол, інсулін, дезінфекційні засоби та інші.

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.

"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ",- йдеться в повідомленні.

У цьому переліку, зокрема, є такі:

тести для діагностики Covid-19

апарати штучної вентиляції легенів

фібробронхоскопи

дозатори кисню зі зволожувачами

рентгенівські пересувні апарати

парацетамол

інсулін

лідокаїн

фуросемід

дезінфекційні засоби

респіратори

ларингоскопи

шприци

каталки

антисептики на хлоргексидині

етанолові розчини

Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.

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Як повідомлялося, 18 березня Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) ", який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня. Серед іншого, закон передбачає звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19 та контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Фото: Євросолідарність