Українці ознайомились із досвідом ФРН щодо альтернативних джерел енергії

Представники українських міст взяли участь у конгресі Німецького енергетичного агентства (DENA) в Берліні та ознайомилися на місцях з досвідом ФРН у запровадженні відновлювальних джерел енергії.

Тижнева поїздка, яка розпочалася 25 листопада, організована агентством спільно з Міністерством економіки та енергетики ФРН, повідомила власному кореспонденту Укрінформу в ФРН відповідальна в DENA за зв’язки з громадськістю та пресою щодо проєктів у Східній Європі Ольга Жук.

«Тема - підтримка переходу українських міст і громад на відновлювальні джерела енергетики. Це перша подібна поїздка в рамках українських проєктів, яких загалом DENA реалізує зараз з Україною п’ять», - зазначила Жук.

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Українська делегація ознайомилася з досвідом німецьких комун у Берліні, Бранденбурзі та Фельдхаймі, зокрема, відвідала одну з німецьких комун, яка першою в країні створила незалежний енергетичний кооператив і вже перейшла на 100% відновлюваної енергії.

В DENA переконані, що відновлювані джерела енергії на муніципальному рівні мають значний потенціал в Україні. Багато міст та громад тільки починають розвивати інтерес до відновлюваної енергії та сталого розвитку, зазначили в агентстві, додавши при цьому, що три міста - Житомир, Кам’янець-Подільський і Чортків - вже оголосили перехід на 100% відновлювану енергію до 2050 року як свою мету.

Саме ці три міста, а також Львів є лідерами у запровадженні ВДЕ, сказав у коментарі Укрінформу голова ради громадської організації «Екоклуб» з міста Рівне Андрій Мартинюк. Він висловив сподівання, що ці міста не тільки взяли зобов’язання, але й будуть їх виконувати. «Екоклуб» зараз готує разом із Житомиром план енергетичного розвитку, який включатиме нарощування частки ВДЕ, зазначив він.

За оцінкою Мартинюка, зараз в Україні йде досить швидке зростання частки ВДЕ, в тому числі завдяки державній підтримці. Досвід Німеччини як одного зі світових лідерів у цій галузі є дуже корисним ще й з точки зору того, щоби врахувати помилки, які робила ФРН, та не повторити їх, сказав він.

«Ми разом з DENA намагаємося охопити і донести до міських управлінь різних частин України нові ідеї, підходи та інформацію про те, як знижувати викиди парникових газів завдяки відновлювальним джерелам енергії та енергоефективності. Нам варто запроваджувати вже зараз всі ті перевірені рішення, які ведуть до збільшення частки відновлювальних джерел енергії, тому що це економічно вигідно Україні, це енергетична безпека та справжня енергетична незалежність», - зауважив Мартинюк.

Зелена енергетика: українці ознайомилися з досвідом Німеччини. Фото: Ольга Танасійчук/Укрінформ

До того ж ФРН допомагає Україні в цьому контексті не тільки інформативно, але й матеріально, підкреслив він і додав, що Україна вже зробила чимало і сама є прикладом для майже всіх країн колишнього СРСР.