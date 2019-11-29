Міненерго планує добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу

Міністерство енергетики та захисту довкілля планує найближчим часом внести на розгляд парламенту законопроєкт про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

Про це поінформував заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик під час Х Міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики, повідомляє Укрінформ.

"Після консультацій з бізнесом ми дійшли більш-менш компромісного варіанту. Законопроєкт, який буде найближчими днями презентовано у Верховній Раді, пропонує добровільну реструктуризацію", - сказав Чижик.

Він зазначив, що введення великої кількості "зелених" станцій призвело до значного дефіциту "Гарантованого покупця".

"За останній рік, навіть за три квартали цього року, було введено в експлуатацію більше об'єктів відновлюваної енергетики, аніж за всі попередні 10 років. На початку наступного року запроваджуються аукціони з відновлюваної енергетики... Є великий дефіцит "Гарантованого покупця" - організації, що виплачує зелений тариф потужностям ВДЕ (відновлювані джерела енергії). Ми знаходимося у ситуації, коли маємо змінити чинний зелений тариф, щоб сектор міг у подальшому розвиватися та щоб захистити інвесторів, які уже вклалися", - прокоментував Чижик.

Він розповів, що за добровільне зниження тарифу виробникам ВДЕ подовжать термін дії цього тарифу на 5 років.

"Ми пропонуємо добровільну реструктуризацію: зменшення зеленого тарифу із продовженням строку дії цього тарифу. Для сонця: зменшення тарифу на 17% з продовженням його на 5 років. Для вітру: на 10% з продовженням тарифу на 5 років. Ми очікуємо, що це збалансує дефіцит "Гарантованого покупця", приведе тарифи до більш-менш ринкового рівня. Але такого, який також є збалансованим для подальшого розвитку", - зазначив заступник міністра.

Також, за його словами, для зменшення дефіциту "Гарантованого покупця" планується прибрати з тарифу компенсацію за втрати і підняти тариф для населення.

"Ми прибираємо компенсацію за втрати при транспортуванні електроенергії. Це не лише правильний крок, щоб збалансувати "Гарантованого покупця", це й системно правильна річ, яка зменшує зловживання при транспортуванні електроенергії", - розповів Чижик.