"Зелена" енергетика: Україна піднялася на 55 позицій за привабливістю інвестицій - Bloomberg

Цьогоріч Україна посіла 8 місце в світі за привабливістю інвестицій в альтернативну енергетику, піднявшись відразу на 55 позицій у рейтингу.

Про це йдеться в щорічному звіті Climatescope 2019, підготовленому дослідницькою агенцією Bloomberg New Energy Finance.

"Україна зробила неймовірне: піднялася відразу на 55 позицій у рейтингу привабливості країн, що розвиваються, з точки зору інвестицій у відновлювану енергетику в 2019 році. У торішньому звіті наша країна посідала скромну 63 сходинку, а в звіті 2019 року піднялася відразу на 8 місце", - зазначили в Bloomberg.

Аналітичний центр стверджує, що причиною зростання стали реформи енергетичного сектору, привабливі "зелені" тарифи і податкові ставки.

Верхні рядки рейтингу традиційно поділили найбільші економіки, що розвиваються: Індія, Чилі, Бразилія, Китай, Аргентина. До них приєдналися Йорданія і Кенія.

Також, як наголошується в рейтингу, Україна стала причиною того, що європейські країни, які не входять до Євросоюзу, встановили рекорд щодо залучених інвестицій у чисту енергію в розмірі 2,2 мільярда доларів. Сума за 2018 рік становила понад чверть від загального обсягу інвестицій у регіон за останнє десятиліття.

Зростання відбулося в основному завдяки величезному стрибку інвестиційних потоків в Україну, який 2018 року становив 801 мільйон доларів порівняно з 46 мільйонами доларів у 2017 році. При цьому зберігається високий потенціал зростання обсягу інвестицій, оскільки за останнє десятиліття країни Європи, які не входять до Євросоюзу, отримали всього 6% від загального капіталу чистої енергії, вкладеного в ринки, що розвиваються.

Читайте також: В Україні запустили ще одну потужну сонячну електростанцію

В цілому, за даними Bloomberg New Energy Finance, 2018 року в країнах з економікою, що розвивається, було встановлено 107 ГВт відновлювальних джерел енергії. Серед них сонячна енергія посіла перше місце з 66 ГВт, введених в експлуатацію в 2018 році. На другому місці вітер з 29 ГВт. Сумарна потужність малих гідроелектростанцій, біомаси та геотермальних джерел становить 12 ГВт.

"Серед європейських країн Україна - найбільш привабливий ринок. Це результат цілої низки чинників - як об'єктивних, так і суб'єктивних. Високий зелений тариф, запізнілий перехід до конкурентного ціноутворення на аукціонах, макроекономічна стабільність у 2017-2019 роках, просте й зрозуміле законодавство, де практично немає місця корупції - ось причини такого стрімкого злету галузі", - прокоментував результати рейтингу керуючий партнер UDP Renewables, компанії у сфері відновлюваної енергетики, Сергій Євтушенко.

Водночас, експерт вважає, що Україна вийшла на свій максимум в даній сфері.

"Гадаю, це максимум, на який сьогодні здатна Україна - показники в 2020 році будуть значно скромнішими, й це пов'язано з низкою обмежувальних заходів з боку уряду щодо цієї галузі. Перехід на аукціони, введення відповідальності на "небаланси" та можливе загострення проблеми з дефіцитом ДП "Гарантований покупець" істотно відкоригують позиціонування України як перспективного ринку в категорії emerging markets", - вважає Євтушенко.

Bloomberg New Energy Finance - підрозділ американської корпорації Bloomberg, консалтингова компанія, яка надає глибокі аналітичні дані про зміни на глобальному енергетичному ринку.